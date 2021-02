vor 36 Min.

ÖDP tritt mit Dieter Feldmeier an

Der 38-Jährige aus Forheim beklagt den Lobbyismus der großen Parteien

Die ÖDP-Mitglieder im Bundeswahlkreis 254 Donau-Ries haben ihren Bundestagsdirektkandidaten in Absprache mit der Stadt Donauwörth, dem Landratsamt Donauwörth und dem Landratsamt Dillingen, das für den Bundeswahlkreis Donau-Ries zuständig ist, coronabedingt in Donauwörth im Freien aufgestellt.

Ohne Gegenkandidat wurde der im Landkreis Donau-Ries in Forheim wohnende Dieter Feldmeier mit einer Enthaltung als Bundestagsdirektkandidat für die Ökologisch-Demokratische Partei nominiert. Als Organisator fungierte Walter Löffler aus Kaisheim.

Bei der Vorstellung seiner Beweggründe für die Kandidatur griff Feldmeier laut Pressemitteilung den in der Politik herrschenden Lobbyismus scharf an: „Jeder kann sich im Internet informieren, welche Parteien von welchen Firmen Spenden erhalten haben.“ Die CDU habe 2017 ihre größte Einzelspende von dem ehemaligen Chef eines Pharmakonzernes erhalten. Zwei Jahre später wurde von einem CDU-Minister die Masern-Impflicht eingeführt, die, weil der Impfstoff nicht als Mono-Impfstoff erhältlich ist, einer gleichzeitigen Mumps- und Röteln-Impfpflicht entspricht. „Wer verdient daran?“, fragte der 38-Jährige. Und in der Corona-Impfdiskussion stelle sich der gleiche Minister hin und sagt, eine Impfpflicht wird es bei ihm nicht geben. Fast die identischen Aussagen kommen vom SPD geführten Justizministerium, das die Masernimpfpflicht ebenfalls abgesegnet hatte. Weitere Beispiele seien hohe Spenden der Industrie, Automobilindustrie und Wirtschaft. Vielleicht bremse das die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Technologien? „Daher bin ich besonders stolz, für eine Partei anzutreten, die keine Konzern- und Firmenspenden annimmt. Hier hat der Wähler noch die Sicherheit, dass unabhängige Politik aus Überzeugung gemacht wird und keine Politik, die von der Industrie und Wirtschaft gesteuert wird“, so Feldmeier. Auch von den Grünen ist er enttäuscht. Sie würden sich nicht mehr in aller Deutlichkeit zu der Ablehnung der Gentechnik und zur Absenkung des Wahlalters bekennen. Das Tempolimit auf Autobahnen fehlt dem ÖDP-Kandidaten im Grünen-Grundsatzprogramm. Auch das Klimaziel – die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad festzuschreiben – sei verpasst worden. Dieter Feldmeier ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Nach der Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur arbeitete er noch einige Jahr im erlernten Beruf. Anschließend wechselte er in den sozialen Bereich und machte eine Ausbildung zum Heilerziehungspflegehelfer. Nebenberuflich ist er seit 2015 als selbstständiger Berufsbetreuer tätig und als Betriebsrat in einer sozialen Einrichtung. In der ÖDP ist er seit 2014 und engagiert sich dort als 2. stellvertretender ÖDP-Kreisvorsitzender im Kreisverband Donau-Ries / Dillingen und als Beisitzer im ÖDP-Bezirksverband Schwaben.

Am Ende der Versammlung wurden noch Michael Näpfle, Birgit Rusch, Walter Löffler und Johannes Thum zu Sonderdelegierten zur Aufstellung der Bayerischen ÖDP-Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Um jetzt als Bundestagskandidat antreten zu können, müssen noch 200 Unterstützungsunterschriften für Dieter Feldmeier gesammelt werden. (pm)

