vor 24 Min.

Öl in Pfanne fängt Feuer

Lauinger Feuerwehr war im Einsatz

Das war so nicht geplant: Für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz hat am Samstagvormittag eine auf einem Herd erhitzte Pfanne mit Öl gesorgt. Eine Anwohnerin der Gerhart-Hauptmann-Straße in Lauingen erwärmte Öl in einer Stielkasserolle und verließ dann die Küche. Ihr Ehemann kam wenig später in die Küche, da aus einem Rauchmelder im Flur das akustische Signal ertönte. Es hatte sich bereits ein lokaler Brand im Bereich des Kochfeldes sowie der Dunstabzugshaube entwickelt, teilt die Dillinger Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende mit.

Die Feuerwehr Lauingen musste mit zehn Einsatzkräften ausrücken, um den Ölbrand abzulöschen. Es entstand laut Polizei ein Brandschaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)

