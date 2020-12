vor 33 Min.

Ohne Feiern kein Friseurtermin: So ist die Situation im Landkreis Dillingen

Plus So sehen die Salons im Landkreis die aktuelle Ausnahmesituation. Und wo vor die Betreiber im Landkreis Dillingen Angst haben.

Von Laura Mielke

Bisher konnten die Friseursalons trotz „Lockdown light“ ihre Kunden frisieren und hatten somit einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Branchen – vermeintlich. Wie lange noch, ist unklar. Täglich kann sich die Situation ändern. Wir haben in den Friseurbetrieben der Region nachgefragt, wie die Zeit bisher verlief, und wie sie zu erneuten Schließungen stehen.

Stammkunden halten die Treue

„Die Leute sind momentan sehr verhalten und vorsichtig“, sagt Sigrid Schaller. Ihr Salon in Höchstädt feierte erst kürzlich das 75-jährige Bestehen, auch im Jubiläumsjahr bleiben ihnen die Stammkunden treu, aber „viele vergrößern die Abstände zwischen den regelmäßigen Besuchen, beispielsweise zum Färben. Das hängt auch damit zusammen, dass es kein gesellschaftliches Leben mehr gibt.“ Soll heißen: Ohne Feiern kann es die ein oder andere Kundin länger aushalten, bis sie wieder zum Ansatzfärben kommt. „Wir halten alle Hygienemaßnahmen und Abstände zwischen den Kunden ein. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir nicht schließen müssen.“

"Da müssen wir durch"

Ähnlich sieht das Sylvia Stapfer vom Studio Haircut in Dillingen. Ihr Team arbeitet in Schichten, damit nicht alle gemeinsam im Salon sind. „Wir hoffen alle, dass wir nicht noch mal durch einen Lockdown müssen. Auch die Kunden. Wir wissen ja, mit welchen Frisuren wir aus dem Ersten herausgekommen sind“, sagt sie und lacht. Obwohl die Kunden deutlich vorsichtiger wären, hätten sie noch viel Arbeit. Manchmal mache Stapfer sogar Hausbesuche für die, die aufgrund der Pandemie nicht in den Laden kommen können oder wollen. Trotz drohenden Schließungen zeigt sie sich zuversichtlich: „Wenn der Lockdown kommt, dann ist es eben so. Da müssen wir durch.“

Alle halten sich vorbildlich an die Auflagen

Die Erfahrungen der beiden Friseurinnen kann der Obermeister der Friseur Innung, Willi Uhl (Willy’s Frisurenstudio Nördlingen), nur bestätigen. Erst kürzlich wäre in der Landesinnungskonferenz besprochen worden, wie gut es in den Salons läuft. „Es gibt bayernweit keine Ansteckungen, die auf einen Friseurbesuch zurückgeführt werden können. Alle halten sich vorbildlich an die Hygieneauflagen.“ Generell könne weniger Kundschaft festgestellt werden, weil vorab immer ein Termin ausgemacht werden muss und spontane Besuche damit wegfallen. „Alle verhalten sich sehr diszipliniert“, lobt er Friseure und Kunden. „Jetzt müssen wir eben abwarten, was der Söder sagt.“

