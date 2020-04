vor 33 Min.

Ohne Grund gemeinsam unterwegs - Unfall gebaut

Vorfall in Bissingen: erst ein Unfall, dann eine Anzeige.

Am Samstag gegen 9.30 Uhr war ein 82-jähriger Pkw-Fahrer von Bissingen in Richtung Amerdingen unterwegs. Hierbei stieß er aus Unachtsamkeit gegen einen Anhänger, der aus einem Feldweg heraus leicht in die Fahrbahn ragte. Der 55-jährige Fahrer mit dem Autoanhänger war zuvor in den Feldweg abgebogen und konnte wegen parkender Fahrzeuge nicht weiterfahren. Durch den Zusammenstoß entstand insgesamt ein Schaden von rund 5000 Euro.

Die beiden hatten keinen Grund, gemeinsam unterwegs zu sein

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 55-jährige Fahrer und dessen 61-jähriger Beifahrer keinen triftigen Grund hatten, dort unterwegs zu sein, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Beide wurden deshalb nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. (pol)

