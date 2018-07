vor 39 Min.

Ohne modernes Gerät geht es nicht

Die Freiwillige Feuerwehr Oberbechingen hat eine neues Tragkraftspritzenfahrzeug. Was die Anschaffung gekostet hat.

Von Horst von Weitershausen

Begleitet vom Musikverein Burghagel bewegte sich am Sonntag in Oberbechingen ein kleiner Festzug vom Kirchplatz zur Festhalle beim Feuerwehrhaus. An der Spitze fuhr im Schritttempo das neue Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W der Freiwilligen Feuerwehr Oberbechingen. Das geschmückte Fahrzeug funkelte im Glanz der Sonne vor den zahlreich erschienen Dorfbewohnern sowie Fahnenabordnungen der umliegenden Wehren. Mit dabei war auch Diakon Bernhard Eckelt, der das Fahrzeug segnete und für die Gesundheit der Feuerwehrmänner und -frauen nach ihren Einsätzen betete.

Bachhagels Bürgermeisterin Ingrid Krämmel bezeichnete die offizielle Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs mit kirchlichem Segen als ein großes Ereignis für den Ortsteil Oberbechingen. In diesem Zusammenhang betonte die Bürgermeisterin, welch wichtigen Stellenwert das neue Fahrzeug im Sicherheitskonzept der Gemeinde Bachhagel einnehme. Ohne modernes Gerät seien in heutiger Zeit die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehren nicht mehr zu erfüllen, weshalb auch große Investitionen dafür notwendig seien. Insgesamt habe das TSF-W von der Firma Ziegler rund 150000 Euro gekostet, wobei vom Freistaat Bayern ein Zuschuss von rund 38000 Euro gewährt worden sei. Den Frauen und Männern der Oberbechinger Wehr wünschte die Rathauschefin, dass sie immer wohlbehalten von den Einsätzen mit dem neuen Fahrzeug zurückzukommen. „Glückwunsch zu diesem neuen modernen Fahrzeug“, sagte Landtagsabgeordneter Georg Winter. Auch er betonte, wie wichtig die moderne Ausstattung der Feuerwehren sei. Deshalb bezuschusse der Freistaat Bayern solche Anschaffungen auch immer recht großzügig. Darüber hinaus, so Winter, engagiere sich die bayerische Staatsregierung bei Verdienstausfällen der Feuerwehrleute oder bei Arbeitgebern, wenn bei Einsätzen Arbeitstunden entfallen.

Kreisbrandrat Frank Schmidt dankte der Gemeinde für ihren Entschluss, das neue Fahrzeug für die Oberbechinger Wehr anzuschaffen. Dies sei nicht immer selbstverständlich, da die moderne Ausstattung der Feuerwehren mit hohen Kosten verbunden sei. Besonders in kleineren Kommunen müssten die Verantwortlichen häufig abwägen, welche Investitionen möglicherweise wichtiger seien, als die Modernisierung ihrer Feuerwehren. Für die Feuerwehren sei es auch sehr wichtig, die Nachwuchsgewinnung in den Fokus ihrer Aktivitäten zu stellen, damit bei den Investitionsentscheidungen der Gemeinden die Ratsmitglieder nicht mit dem Argument des fehlenden Nachwuchses gegen eine Modernisierung der Ausrüstung stimmen können.

Themen Folgen