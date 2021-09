Dillingen/Bächingen

19:45 Uhr

Zwei Para-Olympioniken aus dem Landkreis Dillingen

Plus Handicap-Reiter Michael Wimme und Rollstuhlbasketballerin Birgit Meitner haben beide schon olympische Luft geschnuppert. Was sie zu den Spielen in Tokio sagen und warum die Wettbewerbe irgendwie untergehen.

Von Simone Bronnhuber

Doppelgold für die bayerische Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl. Bronze für den Augsburger Kanuten Sideris Tasiadis. Unvergessen auch der dritte Platz im Judo für Anna-Maria Wagner aus Ravensburg. Drei Sportlerinnen und Sportler, die bei Olympia in Tokio für sich, das Team und Deutschland Geschichte geschrieben haben. Millionen Zuschauer haben die spannenden Wettkämpfe am TV verfolgt, die am 8. August feierlich zu Ende gingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen