Organisationen der Region informieren in Augsburg

Bei der Frühlingsausstellung sind Regens Wagner und die Lebenshilfe am Stand des Bezirks Schwaben vertreten.

Der Messeauftritt des Bezirks Schwaben auf der diesjährigen Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) wird von Gruppen aus dem Landkreis Dillingen unterstützt. Zu den zahlreichen Partnern, die den Stand des Bezirks mitgestalten, gehören unter anderem die Regens-Wagner-Stiftungen und die Nordschwäbischen Werkstätten der Lebenshilfe Dillingen.

„Teilhaben – Arbeit inklusive!“ ist das Motto, unter dem der Bezirk auf der Messe über Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung und deren Rolle auf dem Arbeitsmarkt informiert.

Während der afa, die vom Samstag, 7. April, bis zum Sonntag, 15. April, stattfindet, sind am Bezirksstand jeden Tag wechselnd Einrichtungen aus Schwaben vertreten. Beim Bezirk, der für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung als Kostenträger zuständig ist, freut man sich über die rege Teilnahme: „Das zeigt die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten im Sinne der Menschen, die unsere Unterstützung benötigen“, betont Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert. „Die berufliche Tätigkeit hat für jeden Erwachsenen eine zentrale Bedeutung.“ Für Menschen mit Behinderung bedeute die Möglichkeit, arbeiten zu können, jedoch oftmals noch weit mehr: „Eine feste Struktur kann zur Stabilisierung der Gesundheit beitragen, der Kontakt mit den Kollegen die soziale Isolation durchbrechen, das Wissen, etwas zu schaffen, die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein erhöhen“, erklärt Reichert.

Deshalb zeigen am Montag, 9. April, die Regens-Wagner-Werkstätten aus Dillingen, Holzhausen und Lautrach sowie die Förderstätte Glött, was alles bei ihnen passiert. Als Mitmachaktion wird Papierschöpfen angeboten. Unter Anleitung kann ein selbst gestaltetes und mit Blumen verziertes, selbst geschöpftes Blatt Papier hergestellt werden.

Am Sonntag, 15. April, produzieren dann Mitarbeiter der Nordschwäbischen Werkstätten der Lebenshilfe Dillingen am Bezirksstand Lederschlüsselanhänger, die mittels eines Laserdruckers individualisiert werden können. Zudem erhalten Besucher Informationsmaterial über alle Angebote der Lebenshilfe.

Die Lebenshilfe Dillingen betreut in ihren Werkstätten in Dillingen und Wertingen zurzeit rund 420 Menschen mit Handicap im Arbeits- und Berufsbildungsbereich. Angegliedert an die Werkstatt ist eine Förderstätte. Hier finden Menschen, die nicht mehr oder noch nicht in der Lage sind, eine Werkstatt zu besuchen, die nötige Förderung und Betreuung. (pm)

