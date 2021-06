Orgelvirtuose kommt nach Lauingen

Willibald Guggenmos tritt im Münster auf

Der Organist Willibald Guggenmos tritt im Lauinger Martinsmünster auf: Die Pfarrei St. Martin veranstaltet am Sonntag, 20. Juni, um 17 Uhr eine Orgelandacht. Der Gastorganist Guggenmos, der an der Kathedrale des Bistums St. Gallen in der Schweiz wirkt und zu den bedeutendsten Orgelinterpreten Europas zählt, spielt unter anderem Werke von Mulet, Whitlock, Ropartz, Karg-Elert und Vierne, allesamt Künstler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei.

Guggenmos wurde 1957 in Friedberg geboren. Seine erste feste Anstellung als Organist erhielt er bereits im Alter von zehn Jahren. Das Studium absolvierte er an den Hochschulen für Musik in Augsburg (Konzertdiplom Klavier, Konzertdiplom Orgel, Kirchenmusik B, Klavierpädagogik) und München, das er mit drei Diplomen (Konzertfach Orgel, Kirchenmusik A und Meisterklassendiplom in Orgel) abschloss. Im Jahr 1985 spielte er das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in elf Konzerten. In den Jahren danach folgten Gesamtaufführungen der Werke von César Franck, Léon Boëllmann, Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart und vielen anderen sowie den großen Orgelwerken von Max Reger, Marcel Dupré und Olivier Messiaen. Seit 2004 ist Guggenmos Domorganist an der Kathedrale in St. Gallen. Neben seinen liturgischen Verpflichtungen ist er dort laut Pressemitteilung künstlerischer Leiter der „Internationalen Domorgelkonzerte“ und Dozent für Orgelspiel an der Musikakademie. (pm)