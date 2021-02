vor 18 Min.

Ortsdurchfahrt in Haunsheim ab Donnerstag gesperrt

Autofahrer brauchen an der Ortsdurchfahrt in Haunsheim Geduld. Für 1,2 Millionen Euro wird dort die Fahrbahn saniert.

Der Verkehr über die Ortsdrurchfahrt Haunsheim wird ab Donnerstag umgeleitet. Rund 1,2 Millionen Euro kosten die Maßnahme Freistaat und Gemeinde.

Die Gemeinde und das Staatliche Bauamt Krumbach bauen gemeinschaftlich die Ortsdurchfahrt in Haunsheim aus. Hierfür wird die Ortsdurchfahrt ab heute voll gesperrt. Die Fahrbahn und die Gehwege sind in der Ortsdurchfahrt Haunsheim spürbar geschädigt. Auch sind die Gehwege im Ortsbereich zu schmal.

Auf 700 Metern wird de Ortsdurchfahrt in Haunsheim ausgebaut

Das Staatliche Bauamt Krumbach baut daher zusammen mit der Gemeinde die Ortsdurchfahrt zwischen der Einmündung „Bauerngasse“, am Feuerwehrhaus und dem Ortsende in Richtung Veitriedhausen auf einer Länge von rund 700 Metern aus. Gebaut wird in insgesamt drei Bauabschnitten.

Es wird eine durchgängige Radverbindung nach Haunsheim geben

Im Rahmen der Ausbaumaßnahme wird der schadhafte Straßen- und Gehwegbelag grundlegend erneuert und die Straßenentwässerung angepasst. Die Gehwege werden verbreitert und zwei neue Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer geschaffen – eine auf Höhe der Zufahrt „Am Anger“, die andere am Ortsende in Richtung Veitriedhausen. Gleichzeitig wird eine durchgängige Radwegverbindung von Veitriedhausen nach Haunsheim erreicht. Für den Ausbau investieren der Freistaat Bayern und die Gemeinde Haunsheim insgesamt rund 1,2 Millionen Euro.

Während der Baumaßnahme ist die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die Kreisstraße DLG 35 (Oberbechingen – Wittislingen – Frauenriedhausen – Lauingen) umgeleitet. (pm)

