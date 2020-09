07:13 Uhr

Owtscharka-Rüde Keks sucht ein Zuhause

Der Owtscharka-Rüde Keks aus dem Höchstädter Tierheim hat eine bewegte Vergangenheit.

Der Owtscharka-Rüde Keks hat schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Zum Einen, weil er schon etliche Male versucht hat, sich in einer Familie einzuleben und zum Anderen, weil er bedingt dadurch auch schön öfters umziehen musste. Keks ist kein Plüschhund – auch wenn er so aussehen mag. Er ist ein typischer Vertreter seiner Rasse: Keks ist nicht geboren, um dem Menschen zu gefallen, sondern ist zum Schutz seiner Herde bestimmt und dies tut er bedingungslos und mit vollem Einsatz. So ist seine Rasse, so ist sein Instinkt.

Owtscharka-Rüde Keks braucht viel Einfühlungsvermögen

Nicht nur seine Familie und sein Haus hat ein Owtscharka gut im Blick, auch seine festen Gassiwege werden immer bewacht. Fremde Hunde werden mit großem Argwohn betrachtet. Fremde Menschen akzeptiert Keks nicht sofort. Es braucht ein gutes Händchen und viel Einfühlungsvermögen sowie Stärke, der Rudelführer zu sein, um Keks die Last der Verantwortung abzunehmen. Es ist am Menschen, diesem Hund das richtige Gefühl zu vermitteln, damit er die Führungsposition abgeben kann.

Keks hat schlechte Erfahrungen gemacht

Wer diesem tollen Rüden den richtigen Lebensraum und die perfekte Haltung bieten kann, der wird einen selbstständigen und selbstbewussten Hund finden, der dabei aber auch unglaublich gerne kuschelt, schmust und albert. Bei all seiner Größe und rassetypischen Eigenarten ist Keks gerne mal ein Schoßhund, der Fellpflege genießt und sich den Bauch kraulen lässt.

Keks liebt seine Menschen über alles und schwört ihnen ewige Treue. Genau das sucht er auch: Seine Menschen, die ihm ewig treu bleiben wollen, die den Weg mit ihm gehen wollen und ihm versprechen, dass er endlich nach vielen gescheiterten Beziehungen ankommen darf und nicht mehr gehen muss.

So können Sie den Owtscharka Keks kennen lernen

Das wird nicht von heute auf morgen gehen und es wird auch nicht immer einfach sein. Keks hat seine Erfahrungen gemacht und braucht Zeit, um sich auf ein neues Leben einlassen zu können. Es erfordert Erfahrung der Menschen mit dieser Art von Hund, um die Chance zu nutzen, diesem unglaublichen Hund ein gutes Leben schenken zu können.

Wenn Sie Keks kennen lernen wollen, dann vereinbaren Sie einen Termin beim Tierheim Höchstädt unter Telefon 09074/3146. (pm)

