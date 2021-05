Zweifel an Masken und Schnelltests

Das wurde bei einem Treffen von „Die Basis“ in Lauingen diskutiert

Wie sehr die Themen, Masken und Schnelltests für Kinder, Menschen in der Region beschäftigen, zeigte ein Diskussionsabend, der vom Kreisverband der Partei „Die Basis“ organisiert und von Bastian Beck moderiert wurde. Bundestags-Direktkandidatin Dagmar Barbara Riesner leitete die Versammlung. Der Fachapotheker für pharmazeutische Analytik Prof. Markus Veit arbeitet laut Pressemitteilung seit drei Jahrzehnten im Team von 30 Medizinern und Wissenschaftlern an der Zertifizierung von Medizinprodukten, zu denen auch Masken gehören. Dr. Christof Schalhorn ist nach Angaben der „Basis“ ebenfalls Spezialist und Berater für die Entwicklung und Zulassung von Medizinprodukten, zu denen Tests jeglicher Art zählen.

„Von heute auf morgen die strengen Anforderungen an medizinische Produkte über Bord zu werfen – das wäre vor Corona unvorstellbar gewesen“, so beide Referenten unisono. Eine FFP2-Maske sei im Medizinbereich vor März 2020 noch nie verwendet worden. Veit sagte: „Sie war bis dahin eine partikelfilternde Arbeitsmaske, deren Anwendung im Arbeitsschutz streng geregelt ist. Vor der Anwendung ist eine Schulung verpflichtend, nach 90 Minuten Tragezeit muss eine halbe Stunde Pause eingelegt und die Maske entsorgt werden.“ Weil die Vorgaben kaum eingehalten würden, seien beispielsweise in Altenheimen Infektionsketten entstanden. Die Verordnung, FFP2-Masken im Freien zu tragen, sei politisch motiviert und der „größte anzunehmende Unsinn“. Auch Aerosolforscher hätten kürzlich bestätigt, dass Masken im Freien völlig überflüssig seien.

Weil bisher keine Daten für eine Nutzen-Risiko-Bewertung bei Kindern vorliegen, sollten laut Veit die Verantwortlichen Kindern keine Masken aufzwingen: „Das ist unethisch. Wir kennen viele Risiken noch nicht. Wir wissen nicht, ob die Faserpartikel, eingeatmet werden, Krebs auslösen können.“ Eine Besucherin schilderte ihr Leiden, das durch die Maske hervorgerufen sei: „Meine Lunge wurde von Bakterien und Pilzen befallen. Ärzte konnten mir bisher nicht helfen.“

Wie bei den Masken sorgten auch Schnell- und Selbsttests für Verunsicherung. Dr. Schalhorn stellte fest: „Tests wurden ursprünglich für die Profianwendung mit Schutzkleidung konzipiert, um Kreuzkontaminationen zu verhindern.“ Nun seien sie umdeklariert worden und dürften plötzlich von Laien eingesetzt werden. Schalhorn listete die Risiken von Antigen-Selbsttests in Schulen auf. Neben einer hohen Fehlerquote drohen seinen Angaben zufolge Verletzungen der Nase sowie Störungen psychischer Art wie öffentliche Selbstexekution eines medizinischen Eingriffs, Ächtung und Schuldgefühle bei positivem Test. Diese psychischen Auswirkungen auf die Kinder wurden laut Pressemitteilung durch einige Redebeiträge der anwesenden Pädagogen bestätigt. Veit und Schalhorn zeigten sich einig, dass die bisherigen Corona-Maßnahmen von Konzeptlosigkeit der Politik und Korruption geprägt seien. Statt Millionen für Tests an symptomlosen Personen und wirkungslose Masken auszugeben, sollte in nachhaltige Lüftungstechniken für künftige Pandemien investiert werden, so Veit und Schalhorn. (pm) Foto: Content Network 23, Adobe Stock (Symbol)