Party total in Zusamaltheim

Tausende werden heute und morgen im Zirkuszelt erwartet. Warum das Konzept der V-Party, die jetzt Jubiläum feiert, Erfolg hat.

Sie ist eine echte Institution in der Region: die alljährliche V-Party in Zusamaltheim. Jetzt ist es wieder soweit: Am heutigen Freitag und morgigen Samstag, 7. und 8. Juni, wird erneut groß gefeiert. Die Veranstalter von den Faschingsfreunden Zusamaltheim haben sich wieder einiges einfallen lassen. „Party – total – erleben“, so lautet das Motto. Und Rudolf Wagner von den Faschingsfreunden freut sich schon richtig auf das Event: „Die Wetterprognose ist vernünftig, da rechnen wir damit, dass wieder tausende Besucher kommen.“

160 freiwillige Helfer sind am Start

Die V-Party 2019 ist zudem eine ganz besondere Auflage, denn die Veranstaltung findet zum 25. Mal statt und feiert somit Jubiläum. Die Faschingsfreunde haben sich über die Zeit einen Ruf als eingeschworener Haufen erarbeitet, am Wochenende dürften wieder rund 160 freiwillige Helfer dafür sorgen, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wird. Das große Zelt auf der grünen Wiese ist dabei nicht nur der Veranstaltungsort, sondern dient auch als spektakulärer Blickfang.

Das Wochenende beginnt am heutigen Freitag mit der Hypercat-Party – für den passenden Sound im Zelt sorgen dabei DJ Dropixx und DJ Moestwanted. Wer es eher gemütlich mag, kann es sich auch im Biergarten gut gehen lassen, wo die Musikkapelle Zusamaltheim mit der Formation „The Brassidents“ aufspielt.

Am Samstag werden drei Live-Bands auf der benachbarten Rock-Stage den Gästen einheizen. Dabei handelt es sich um „Cook and Friends“, „Rockapartment“ und „Brotest“. Im Zelt legen am Samstag zunächst „Karrer & Rahmero“ sowie DJ Dominik Koislmeyer auf, zu späterer Stunde übernimmt dann der aus Bayern 3 bekannte und auch schon in Zusamaltheim erprobte DJ Tonic das Kommando an den Reglern. Seit vielen Jahren ist dies das Konzept für die V-Party: einerseits namhafte DJ’s zu verpflichten, aber auch Live-Bands aus der Region eine Chance zu geben.

Es gibt eine spektakuläre Lasershow

Die Besucher können sich nach Angaben der Veranstalter wieder auf eine spektakuläre Lasershow freuen. Auch für Cocktails und eine große Auswahl an Speisen wird bei der V-Party gesorgt sein. Im Außenbereich gibt es auch eine Schiffschaukel sowie den „Hau den Lukas“-Stand. (unf/bv)

Festivalbändchen Wer an beiden Abenden kommen will, kann auch ein Wochenendticket (mit Festivalbändchen) kaufen. Vergünstigungen erwarten zudem auch Gäste, die mit dem Bus anreisen, sie erhalten ihr Einlassbändchen auch schneller. Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Zu beachten ist außerdem: Kein Eintritt unter 18 Jahren. Informationen gibt es online unter www.v-party.de.

