31.10.2019

Pendler: So viele kommen, so viele gehen

Landrat Leo Schrell über die Ströme der Berufstätigen

Zu einer Klarstellung sieht sich Landrat Leo Schrell aufgrund der jüngsten Pressemitteilung der IG Bauen-Agrar-Umwelt veranlasst, in der von 30000 Menschen die Rede war (wir berichteten), die regelmäßig die Grenzen des Landkreises verlassen würden, um zur Arbeit zu gelangen.

„Der Landkreis Dillingen zählt unverändert und zunehmend zu den wirtschaftlich starken und dynamischen Regionen in Deutschland“, betont Landrat Schrell in einer Pressemitteilung. Belegt werde diese Entwicklung durch die jüngst auf der Wirtschaftsseite der Tageszeitung „Die Welt“ veröffentlichte Studie. Danach, so Schrell, zählt der Landkreis Dillingen bundesweit zu den zehn Städten und Kreisen mit der größten Dynamik. So ist das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen im Landkreis im Zeitraum 2007 bis 2017 um 40,8 Prozent gestiegen.

Dazu beigetragen habe nach Überzeugung des Landrats eine hervorragende Arbeitsmarktsituation im Landkreis. So seien nicht nur die Arbeitslosenquoten seit Jahren auf einem extrem niedrigen Niveau, das Vollbeschäftigung bedeute. Vielmehr hätten die hoch qualifizierten und zukunftsfähigen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch dazu beigetragen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen, die ihren Wohnsitz im Landkreis Dillingen haben, ebenfalls kontinuierlich gestiegen sei. So leben im Landkreis Dillingen nach dem aktuellen Pendleratlas der Agentur für Arbeit 41374 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. „Damit ist ein neuer Höchststand erreicht“, sagt Schrell. Davon würden nach dem Pendleratlas 16723 Menschen aus dem Landkreis Dillingen täglich auspendeln, während gleichzeitig 9208 Menschen von den umliegenden Kreisen in den Landkreis Dillingen an ihre Arbeitsstelle einpendeln.

Damit ergibt sich ein negativer Pendlersaldo von 7515 Beschäftigten. Ihn stören Statistiken, die wenig plausibel sind und ein verzerrtes Bild abgeben würden. So zählen Menschen, die beispielsweise im östlichen Teil des Landkreises wohnen und in relativer Nähe in Donauwörth bei Airbus arbeiten, als Auspendler. „Wer allerdings im Zusamtal wohnt und im Bachtal arbeitet, damit eine deutlich längere Fahrstrecke zurücklegen und einen höheren Zeitaufwand in Kauf nehmen muss, wird von der Pendlerstatistik nicht negativ erfasst. So ergibt sich durch diese Statistik ein völliges Zerrbild“, sagt Schrell. (pm)

