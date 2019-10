vor 29 Min.

Pferde büxen aus: Die Feuerwehr muss helfen

In Höchstädt müssen deshalb Sperren errichtet werden. Weitere tierische Einsätze gibt es auch in Wittislingen und Gundelfingen.

Mehrere Zeugen haben sich am Montagmorgen bei der Dillinger Polizei gemeldet: Auf einem Feld neben der B16 am Ortsausgang von Höchstädt Richtung Blindheim hatten sie eine auffällige Entdeckung gemacht: Mehrere freilaufende Pferde standen dort um 7.15 Uhr auf dem Feld. Eine Anwohnerin benachrichtigte schließlich die Eigentümerin der Pferde. Doch der Frau gelang es nach Angaben der Polizei zunächst nicht, die Pferde einzufangen. Daher wurde die Feuerwehr Höchstädt alarmiert um notfalls Straßensperrungen durchzuführen. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr eingetroffen waren, gelang er der Besitzerin die Pferde rechtzeitig einzufangen, bevor es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam.

Ein Hund springt plötzlich vor das Auto

In Gundelfingen ist am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Hund geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-jährige Autofahrer um 0.50 Uhr auf der Kreisstraße DLG17 von Offingen in Richtung Peterswörth unterwegs. Auf Höhe des Wildenauhofs sprang ihm plötzlich ein brauner Hund vor den Pkw. Der Mann versuchte noch auszuweichen. Doch sein Wagen erfasste das Tier und verletzte es tödlich. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Besitzer des Tieres konnte noch nicht ermittelt werden. Und in Wittislingen versuchte ein 33-jähriger Autofahrer aus Dillingen, um 23 Uhr einem Wildtier auszuweichen.

Fahrer ist leicht verletzt nach Unfall

Der Wagen prallte daraufhin gegen eine Leitplanke und schleuderte anschließend über eine Verkehrsinsel an der Staatsstraße 2032. Dabei rutschte der Pkw gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50000 Euro. Der 33-jährige Fahrer erlitt zudem leichte Verletzungen an der Hand. (pol)

