Pferdeherpes beunruhigt Pferdehalter im Landkreis Dillingen

Plus Immer wieder tauchen Fälle von Pferdeherpes auf. Kürzlich sind im Ostalbkreis drei Tiere daran gestorben. Daher ziehen manche Ställe im Landkreis Dillingen jetzt Konsequenzen

Das Reitturnier in Zöschingen am vergangenen Wochenende ist abgesagt worden. Beim Weidetiertag am Sonntag im Bächinger Mooseum werden nicht die vorgesehenen Pferde dabei sein. Denn einige Pferdehalter sind beunruhigt. Im Ostalbkreis sind drei Tiere so schwer an Pferdeherpes erkrankt, dass sie eingeschläfert werden mussten.

„Wir sind nicht hysterisch, aber man will ja nicht, dass ein Pferd erkrankt“, sagt Stefanie Zwirlein von der Christal-Horse-Ranch aus Gundelfingen. Deswegen verlasse vorerst keines der zwölf Tiere den Hof. Ihre Teilnahme am Weidetiertag am Mooseum hat Zwirlein abgesagt. Beim anstehenden Reiterflohmarkt auf dem Hof in zwei Wochen gibt es kein Ponyreiten. Reinhold Wilhelm, Vorsitzender des Mooseums, kann die Absage verstehen. „Das liegt in der Entscheidung des Tierhalters.“ Für den Weidetiertag hat Wilhelm jetzt eine andere Pferdebesitzerin gefunden, die kommt.

Ein Fohlen aus Württemberg kommt ihm nicht in den Stall

Xaver Trauner betreibt eine Fohlenaufzucht in Rieblingen. 70 Pferde stehen auf seinen Koppeln und in den Stallungen. Bis zu drei Jahre lang werden sie von Trauner aufgezogen. Er sagt ganz klar: „Momentan würde ich kein württembergisches Fohlen nehmen, das wäre mir zu gefährlich.“ Laut Dillinger Veterinäramt ist Pferdeherpes weder anzeige- noch meldepflichtig.

Auch bei Altenmünster im Landkreis Augsburg sei die Krankheit vor ein paar Wochen in einem Stall ausgebrochen, berichtet Tierarzt Dr. Wolfram Gaub aus Buttenwiesen. Der habe aber mit den Fällen auf der Ostalb nichts zu tun. Der Veterinär betreut Pferde in den Landkreisen Dillingen, Aichach, Augsburg-Land, Donauwörth und Landsberg – aber nirgends sei ein akuter Pferdeherpes-Fall dabei.

Die Krankheit werde vor allem von Nüster zu Nüster übertragen. Aber auch, wer mit der Hand über die Nase eines erkrankten Pferdes streicht, und danach ein anderes Pferd, könne die Krankheit übertragen. Früher seien viele Pferde geimpft worden. Die Krankheit sei ja nicht meldepflichtig, und Impfstoff hätte es auch etliche Jahre lang nicht gegeben. Außerdem müsse die Erkrankung nicht zwangsläufig tödlich enden. Dr. Kira Stahnke arbeitet in der Tierklinik in Gessertshausen. Sie bemerkt im Moment die Aufregung unter den Pferdehaltern. Einige würden ihre Tiere jetzt impfen lassen wollen. Die Tierärztin empfiehlt das zweimal jährlich. Sie weiß, dass 70 Prozent der Tiere das Virus in sich tragen, ohne dass es ausbricht. Das aber käme immer wieder vor. Für Menschen selbst sei das Virus ungefährlich.

So zeigt sich die Krankheit

Dr. Stahnke listet drei Varianten beim Ausbruch von Pferdeherpes auf:

bei Stuten. Wenn das Pferd sein Fohlen verliert, sei das tragisch. Doch könne eine Impfung davor schützen.



und Erkrankungen der Atemwege, also Husten und Schnupfen. Das komme häufiger vor.



im Rückenmark. Davor hätten die Pferdehalter am meisten Angst, ergänzt Dr. Gaub aus Buttenwiesen. Dann können die Pferde nicht mehr aufstehen. „Das ist grausam für beide, das Tier und den Halter.“ Ein 600 Kilo schweres Pferd, das nicht mehr aufstehen kann, müsse man über kurz oder lang einschläfern.



Auch Dr. Gaub empfiehlt Impfungen. Im Einklang mit Hygiene könne man die Verbreitung des Virus gut verhindern. Einzelne erkrankte Tiere sollte man etwa drei Wochen lang getrennt von den anderen halten.

Jörg Ostertags Pferde sind zum Teil gegen Herpes geimpft. Ostertag ist Vorsitzender des Reitvereins Land- und Stadtkreis Dillingen mit Sitz in Haunsheim. Dort hatte, anders als in Zöschingen, vor drei Wochen noch ein Turnier stattgefunden – als die Fälle im Ostalbkreis noch nicht bekannt waren.

Gelassenheit und Vorsicht

Auch für Thomas Weihmayer vom gleichnamigen Sattelservice in Lauingen hat die Krankheit Konsequenzen: Seine Kunden im Ostalbkreis fährt er zurzeit nicht an. „Ich komme viel herum und will kein Virenüberträger sein“, betont Weihmayer. Auch ihm ist aufgefallen, dass im vergangenen halben Jahr mehrere Ställe von der Krankheit betroffen waren. Sein Bruder Stefan Weihmayer hätte den Parcours für das Turnier am vergangenen Wochenende in Zöschingen gestaltet. Doch die Veranstaltung fiel zur Vorsicht aus. Man wollte nicht, dass das Virus von Baden-Württemberg nach Bayern gelangt, erzählt Weihmayer. Andere Turniere in Bayern fänden statt. In seinem Stall „Sportpferde Weihmayer Lauingen“ stehen zwölf Tiere, vor allem Freizeitpferde, aber auch ein paar „Rentner“.

Die Birkackerhöfe in Lauingen beherbergen 17 Tiere. Auch davon nehme vorerst keines an einem Turnier oder einem Umzug teil, sagt Lothar Mair. „Ich sehe das gelassen. Aber wir vermeiden es erst mal, in eine andere Reithalle zu gehen.“

Interessieren könnte Sie auch folgende Artikel aus unserem Archiv:

Distanzreiterin Belinda Hitzler: „Tryon war das volle Fiasko“

Porträt über Lisa Zoller aus Zoltingen: Eine Amazone macht große Sprünge

Bilder der Kühbacher Turniertage diese Woche

21 Bilder In Bildern: Springreiter zeigen ihr können Bild: Anna Schmid

Pferdestall in Bergheim brennt aus

Drama um vier entlaufene Pferde aus Roggden