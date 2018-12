16:00 Uhr

Pflege: Belohnung nach zwei Jahren harter Arbeit

Im Landkreis Dillingen gibt es neue Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie.

Im Rahmen der Feierstunde zum Abschluss der Weiterbildung zur Fachkrankenpflege für die Intensivpflege und Anästhesie an der Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen haben kürzlich alle 22 Teilnehmer ihr Abschlusszeugnis freudig entgegengenommen. In zwei Jahren hatten sie sich unter der pädagogischen Leitung von Beatrice Stöckle und der pflegerischen Leitung von Reiner Heubach auf die Abschlussprüfung vorbereitet. 2017 begann die interdisziplinäre Weiterbildung.

Drei Teilnehmer aus dem Landkreis Dillingen

Zwei Teilnehmer stammen aus der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen, ein Teilnehmer aus der Kreisklinik Wertingen, die weiteren 19 Absolventen aus den umliegenden Einrichtungen. Diese fundierte Weiterbildung findet im Verbund mit Krankenhäusern aus den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Donauwörth, Mindelheim und Neu-Ulm sowie dem Therapiezentrum Burgau statt.

„Wir gratulieren allen Absolventen herzlich zu diesem erfolgreichen Abschluss. Es ist eine Bestätigung für das enorme Engagement, das alle Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen der Fachweiterbildung aufgebracht haben. Berufsbegleitend wurden Wissen und Fähigkeiten in der Theorie mit 720 Unterrichtsstunden und in der Praxis erweitert. Und dieses Können kommt nun den Patienten in den Kliniken zugute“, erklärt Ärztlicher Direktor und Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin Dr. Wolfgang Geisser. (pm)

