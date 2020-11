vor 17 Min.

Pflege-Hilfe im Höchstädter Schloss

Bezirkstagspräsident nimmt Stellung zum Pflegestützpunkt

Bezirkstagspräsident Martin Sailer begrüßt die Überlegungen des Landkreises Dillingen, einen Pflegestützpunkt zu etablieren. Der Bezirk Schwaben, der den Pflegestützpunkt mitfinanzieren wird, wird die dafür notwendigen finanziellen Mittel im Haushalt 2021 bereitstellen. Zu den aktuellen Standortdiskussionen stellt der Bezirkstagspräsident klar: „Ziel muss sein, dass sehr zeitnah die seit rund einem Jahr erfolgreich laufende Außenstelle des Bezirks Schwaben und der künftige Pflegestützpunkt an einem Ort zusammengeführt werden.“ Nur so können Doppelstrukturen vermieden und weite Wege verhindert werden. Da der Pflegestützpunkt im Landkreis Dillingen organisatorisch frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten kann, wäre eine Zusammenführung mit der Außenstelle des Bezirks Schwaben von Anfang an möglich, so der Bezirkstagspräsident laut einer Pressemitteilung. Dafür kämen in erster Linie die Räumlichkeiten des Bezirks im Schloss in Höchstädt, aber auch andere, geeignete Räumlichkeiten im Landkreis infrage: „Ziel muss es sein, möglichst bald den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Dillingen umfassende Beratungsangebote aus einer Hand und an einem Standort zur Verfügung zu stellen.“ (pm)

