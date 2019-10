vor 20 Min.

Pflege-Razzia: Auch der Landkreis Dillingen war betroffen

Auch der Landkreis Dillingen war von der groß angelegten Pflege-Razzia am Mittwoch betroffen.

Von der groß angelegten Pflegerazzia am Mittwoch war auch Dillingen betroffen. Wie Michael Lechner, Leiter der Dillinger Kriminalpolizei, auf Anfrage bestätigte, war die ansässige Kriminalpolizei „mit vielen Kräften“ in dieser Angelegenheit im Einsatz und führte „Maßnahmen“ im Landkreis durch. Nähere Details konnte er nicht nennen. Nach Informationen unserer Redaktion war ein Pflegedienst in Dillingen von der Razzia betroffen.

Razzia: Pflegedienste sollen betrogen haben

Hunderte Polizisten durchsuchten am Mittwoch vor allem in Augsburg und im Augsburger Umland Räumlichkeiten von Pflegediensten. Diese sollen, so der Vorwurf, durch falsche Abrechnungen einen Schaden im Millionenbereich verursacht haben. (ands)

