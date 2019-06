vor 33 Min.

Photovoltaik: Ein Angebot des Landkreises Dillingen ist ein Renner

Die Nachbarn in Württemberg setzen auf die Windenergie, der Kreis Dillingen auf die Kraft der Sonne. Und die Hausbesitzer springen offensichtlich drauf an.

Der Wolf geht um im Nachbarlandkreis. Wie der Erste Landesbeamte des Kreises Heidenheim, Peter Polta, am Donnerstagabend beim Kommunalstammtisch in Gundelfingen sagte, ist das Tier in Steinheim und Bartholomä in eine Fotofalle gelaufen. Auf der Schwäbischen Alb sorge das Tier aufgrund der vielen Schafherden für Aufregung. Getötet worden sei aber bislang kein Schaf im Kreis Heidenheim. Auch in Bayern sei das ein emotionales Thema, meinte Dillingens Landrat Leo Schrell dazu. Doch bisher sei kein Wolf aufgetaucht. Polta befürchtet, dass sich Wölfe schnell vermehren und es keine Lösung für den Umgang mit den Tieren gibt. Auch Schrell rechnet damit, dass es bei einer Vermehrung zu Konflikten kommen wird.

Neun Windräder werden bei Nattheim gebaut

Später stellte Schrell die Sonnenkampagne des Landkreises vor. Völlig überrascht ist das Amt von den Zugriffszahlen auf das Solarpotenzialkataster. Dort kann jeder im Kreis Dillingen nachschauen, welches Potenzial für Sonnenenergie auf seinem Hausdach liegt. Über 3000 Zugriffe wurden auf die Seite verzeichnet. „Sie ist ein richtiger Renner“, so Schrell. Aufgrund der 10-H-Regelung für Windräder blieb dem Landkreis bei der Suche nach regenerativen Energiequellen kaum eine Alternative zur Sonnenkraft. In Baden-Württemberg dagegen wurden jüngst neun Anlagen bei Nattheim genehmigt. Blatthöhe laut Polta: 230 Meter. (corh)

