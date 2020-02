vor 33 Min.

Pilgererfahrung direkt in Dillingen

Exerzitien in der Fastenzeit für Denkanstöße und Fragen

Um Pilgererfahrungen zu machen, muss man nicht weit wegfahren: Die Seelsorgeamt-Außenstelle Donauwörth lädt dazu in der Fastenzeit auf regionaler Ebene an fünf Abenden nach Dillingen ein: „Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns geht“, so lautet der Titel der Exerzitien im Alltag. Fragen nach dem Woher, Wohin, Warum und auch nach Gott selbst bekommen Platz.

Bei den Abenden erhalten die Teilnehmer Texte mit Denkanstößen, Gebeten und Fragen, für die sie sich täglich 20 Minuten zu Hause Zeit nehmen. Auch für eine Rückbesinnung auf den Tag sollten abends zehn Minuten eingeplant werden. Bei den Treffen besteht die Möglichkeit, sich über gemachte Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu bestärken und gemeinsam verschiedene Weisen des Betens auszuprobieren. (pm)

gibt es bei der Seelsorgeamt-Außenstelle Donauwörth, Heilig-Kreuz-Str. 19, 86609 Donauwörth, Telefon 0906/7062870 oder im Internet unter www.bistum-augsburg.de/bsa-don. Die Exerzitien im Alltag werden begleitet von Annemarie Grätsch, Gundelfingen, und finden statt im Provinzhaus der Dillinger Franziskanerinnen in Dillingen. Abendtermine: 3. März / 10.März /17. März / 31. März / 7. April – jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr. Anmeldungen bei der Seelsorgeamt-Außenstelle Donauwörth bis zum 19. Februar.

