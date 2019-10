04:21 Uhr

Plastik: Unsere Gewohnheiten überdenken

Durch den Verzicht auf Plastiktüten kann jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Doch schon jetzt haben regionale Händler und Kunden in diesem Punkt etwas geschafft.

Von Andreas Schopf

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er will an dem festhalten, auf das er sich lange Zeit verlassen konnte. Beim Einkaufen hieß dies jahrzehntelang: An der Kasse gibt es eine Plastiktüte dazu. Das war praktisch, schließlich konnte man so sein Gekauftes einpacken, ohne im Vorfeld an eine Tasche gedacht und diese mitgenommen zu haben.

In den Meeren schwimmen Tonnen von Plastik

Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Es wird immer deutlicher, wie sich das Konsumverhalten der Menschheit auf den Planeten Erde auswirkt. Die Bilder von Meeren, die von Tonnen von Plastikmüll überschwemmt werden, sind eine eindringliche Warnung, so manche Gewohnheit zu überdenken. Plastiktüten zum Beispiel. Eine Angelegenheit, bei der praktisch jeder seinen kleinen Anteil am Umweltschutz leisten kann. Im Vorfeld des Einkaufes daran zu denken, eine wiederverwendbare Tasche mitzunehmen und diese auch dabeizuhaben, erfordert sicher einige Gedankengänge mehr. Aber es ist, wie alles andere auch, Gewohnheitssache. Und seien wir ehrlich: Ob wir unsere Einkäufe nun in einer Plastik- oder einer anderen x-beliebigen Tasche verstauen, macht keinen großen Unterschied – zumindest, solange es nicht regnet.

Im internationalen Vergleich werden die Fortschritte sichtbar

Schon jetzt schaffen es regionale Händler, Plastik zu vermeiden. Die Fortschritte im örtlichen Umweltschutz werden besonders im Urlaub deutlich. In Süd- und Osteuropa etwa schmeißen so manche Händler noch mit Kunststofffolien um sich – aus Gewohnheit.

