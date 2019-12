vor 31 Min.

Playmate Ramona Bernhard will in den Dillinger Kreistag

Plus Mit Ramona Bernhard tritt ein bekanntes Gesicht für den Dillinger Kreistag an. Für eine Berufsgruppe will sich die 31-Jährige aus Höchstädt besonders einsetzen.

Die gelernte Krankenschwester Ramona Bernhard zieht es in die Politik. Die junge Frau, die mit Nacktbildern im Magazin Playboy und als Playmate bekannt wurde, will sich für die Gesundheit und Fitness von Menschen einsetzen. Sie kandidiert auf der Kreistagsliste der CSU-nahen Bürgerliste (Die Kandidaten der Bürgerliste im Überblick) auf Platz elf.

