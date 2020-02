vor 43 Min.

Podiumsdiskussion: Haben Sie Fragen an die Kandidaten in Syrgenstein?

Sie werden am 5. März auf der Bühne der Bachtalhalle in Syrgenstein sitzen: (von links) DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, die Kandidaten Dieter Kogge, Mirjam Steiner und Ralf Kindelmann sowie DZ-Redakteur Andreas Schopf.

Die Donau-Zeitung richtet vor der Wahl eine Podiumsdiskussion in Syrgenstein aus. Besucher können Fragen an die Bürgermeister-Kandidaten stellen - auch schon im Voraus.

Nicht mehr lange, dann müssen Zehntausende Wahlberechtigte in der Region ihr Kreuzchen machen. Zu den Kommunalwahlen am 15. März könnte es mancherorts im Landkreis Dillingen richtig spannend werden. So zum Beispiel in Syrgenstein. Jahrzehntelang leitete Bürgermeister Bernd Steiner dort die Geschicke des Ortes. Jetzt steht in der Bachtalgemeinde eine Richtungsentscheidung an. Gleich drei Bewerber möchten neuer Bürgermeister beziehungsweise neue Bürgermeisterin werden. Zur Wahl stehen Ralf Kindelmann ( CSU), Dieter Kogge (Freie Wählervereinigung Landshausen) und Mirjam Steiner (SPD).

DZ-Podiumsdiskussion in Syrgenstein: Der Eintritt ist frei

Wer die drei Kandidaten zusammen auf der Bühne erleben möchte, dem bietet sich am Donnerstag, 5. März, eine besondere Gelegenheit. Die Donau-Zeitung richtet, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Syrgenstein, eine Podiumsdiskussion in der Bachtalhalle aus. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die drei Bürgermeister-Anwärter werden sich den Fragen von DZ-Redaktionsleiter Berthold Veh und DZ-Redakteur Andreas Schopf stellen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Im Rahmen der Veranstaltung bekommen auch Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an den oder die jeweiligen Kandidaten zu richten. Falls Sie möchten, können Sie uns Ihre Anliegen auch bereits im Vorfeld mitteilen. Schicken Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@donau-zeitung.de. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer. (ands)

