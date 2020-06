vor 33 Min.

Poesiealben: Rosen, Tulpen, Nelken und ein voller Erfolg

Bunte Aufkleber mit Kindern und Blumen – dieser Eintrag stammt von 1970. „So wie die Rosen blühen, so blühe auch dein Glück. Und wenn Du Rosen siehst, denk an mich zurück“, steht dort geschrieben.

Am Donnerstag ist der Welttag der Schulfreunde. Poesiealben erinnern unsere Leser an ihre Schulzeit.

Seit 2003 wird am 25. Juni der Welttag der Schulfreunde zelebriert. Deswegen wollten wir von unseren Lesern wissen: Haben Sie noch ihre Poesiealben – und mit ihren Schulfreunden Kontakt? Vor allem Poesiealben erinnern an die Freunde von damals – denn es gab eine Zeit, da haben sich alle (mal nur Mädchen, mal auch Buben), die mit einem in die Klasse gingen, eingetragen. Das war weit vor Facebook, Xing und Whatsapp.

Poesiealben-Aktion: Viele Erinnerungen der DZ- und WZ-Leser

Unsere Leserinnen – und ein Leser – haben uns nach dem Aufruf ihre Erinnerungen geschickt. Eines zeichnete sich dabei schnell ab: Wer noch ein Poesiealbum hat, vielleicht sogar noch das von Mutter und Oma, der weiß auf Anhieb, wo es steht. Und wer dann dadurch blättert, erinnert sich sofort wieder an die Schulzeit und die Freunde zurück. An gemeinsame Spiele, Streiche, Ausflüge… Wir haben so viele E-Mails und Anrufe bekommen, wir waren wirklich überwältigt.

Poesiealben-Aktion ist ein voller Erfolg

Die Aktion kam offensichtlich super an. Nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch in den Familien. So erfuhren Söhne beim Abfotografieren des Poesiealbums der Mutter zum ersten Mal Details aus deren Schulzeit. Andere entdeckten erst beim Durchblättern viele Jahre später, was manch ein Spruch eigentlich bedeutet oder wie lange sie ein besonderes Zitat bereits begleitet hat. Eine Frau hat sich sogar entschlossen, einer Freundin von damals doch mal einen Brief zu schreiben, nachdem die beiden so lange nichts voneinander gehört haben. Andere Freundschaften haben viele Jahre und auch Schicksalsschläge überdauert. Und noch etwas fällt auf: Sowohl die Zitate, als auch die Bilder haben sich in den Jahren verändert. Es wurde gemalt, gebastelt, geklebt – und manchmal ist gar kein Bild dabei. Waren die Sprüche früher oft mit christlichem Hintergrund, mahnend und fordernd, wurden sie mit der Zeit wesentlich lockerer. Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern fürs Mitmachen. Eine Sonderseite Poesiealben finden Sie in der heutigen Ausgabe, eine weitere in den nächsten Tagen.

INFO Eine weitere Sonderseite zur Aktion finden Sie in der Donnerstagsausgaben der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung.

