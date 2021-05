„Dreiste Unterstellungen von Lettenbauer“

Die Republikaner und die Bürgerinitiative für Wertingen bezeichnen die Landesvorsitzende der Grünen als „geistige Brandstifterin“

Der Kreisvorsitzende der Republikaner, Hermann Mack, und der Vorsitzende der „Bürgerinitiative für Wertingen“, Peter Seefried, nehmen „mit Entsetzen, aber auch mit Ungläubigkeit die dreisten Unterstellungen“ der Grünen-Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer zur Kenntnis. Wer friedliebende und steuerzahlende Bürger in die Nähe des Terrorismus stelle, der habe „einen kompletten politischen Wahrnehmungsverlust“, heißt es in einer Pressemitteilung der Politiker.

Die Grünen-Landesvorsitzende hatte vor einer aktiven rechtsextremen Szene in Schwaben gewarnt und dabei auch die Republikaner im Landkreis Dillingen und die Bürgerinitiative für Wertingen als „Wegbereiter“ für rechten Terrorismus genannt. Damit spalte Lettenbauer nicht nur die Gesellschaft, sondern sei damit auch „im wahrsten Sinne eine geistige Brandstifterin“, so Mack und Seefried. „Gerade solche Aussagen wie von Lettenbauer führen zu einer Legitimation von Gewalt“, heißt es in der Pressemitteilung. So seien in den vergangenen Wochen in Thüringen und Sachsen fünf rechte oder vermeintlich rechte Gebäude in Flammen aufgegangen. In Berlin seien Dutzende Polizisten bei linken Krawallen zum 1. Mai schwer verletzt worden. Und in Leipzig-Connewitz sei eine Art No-go-Area für nicht linksradikale Menschen entstanden.

Nach Ansicht Lettenbauers sei jeder Nicht-Linke ein potenzieller Terrorist. „Mit denselben Methoden, wie ein Boris Palmer oder ein Hans-Georg Maaßen zum Schweigen gebracht werden sollen, sollen auch Konservative und Patrioten in Nordschwaben mundtot gemacht werden“, schreiben Mack und Seefried.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier habe erst vergangene Woche eine Broschüre zur linksextremen Szene in Schwaben herausgebracht. Hier werde „eindrucksvoll nachgewiesen, dass die Grünen in ihrer Gesamtheit keine bürgerliche Partei sind, sondern keinerlei Kontaktschwierigkeiten mit Linksextremen haben“.

Auch Lettenbauer sei dort mehrfach aufgeführt. Die Bürgerinitiative und Republikaner fordern die Landesvorsitzende der Grünen auf, „sofort von ihren Ämtern zurückzutreten, sollte sie nur einen Funken Anstand besitzen“. (pm)