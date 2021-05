Ein europäischer Bundesstaat als Ziel

An der Konferenz zur Zukunft Europas können sich auch Landkreisbürger beteiligen

Die Europa-Union feiert in diesem Jahr, wie Kreisvorsitzender Bernd Steiner mitteilt, am 9. Mai nicht nur den Europatag, sondern auch den Start der Konferenz über die Zukunft Europas. „Auch wir in Dillingen können mitmachen“, betont Steiner. Das mehrsprachige Onlineportal futureu.europa.eu stehe allen Bürgerinnen und Bürgern für Ideen zu unterschiedlichen europäischen Politikbereichen offen. Diese sollen in die Arbeiten der Konferenz einfließen.

„Die Konferenz zur Zukunft Europas sehen wir als Aufforderung, uns zu überlegen, in welchem Europa wir leben möchten“, sagt Steiner. Diese Debatte möchte die Europa-Union auch hier vor Ort mit den Menschen im Landkreis Dillingen führen. „Auf diese Weise wollen wir gemeinsam am nächsten Schritt der europäischen Einigung mitarbeiten“, sagt der Kreisvorsitzende.

Zwar sei die Vereinsarbeit pandemiebedingt derzeit noch schwierig, viele Veranstaltungen müssten weiter digital stattfinden. Der frühere Syrgensteiner Bürgermeister ist aber zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr wieder mehr Begegnungen möglich werden. „Ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft und freue mich darauf, bei den künftigen Veranstaltungen der Europa-Union mit den Menschen im Landkreis Dillingen ins Gespräch über ihre Vision des Europas von morgen zu kommen“, so Steiner. Die Europa-Union, Kreisverband Dillingen, hat klare Vorstellungen von Europas Zukunft: „Die Einstimmigkeitsregeln im Rat der EU müssen weg, damit Europa endlich handlungsfähiger wird“, sagt Steiner. Europa stehe mit Blick auf Klimawandel, Gesundheit, Digitalisierung oder Demokratie vor größten Herausforderungen. „Deshalb erwarten wir von der Konferenz zur Zukunft Europas konkrete und verbindliche Ergebnisse. Die EU braucht einen neuen Konvent, der eine Vertragsreform vorbereitet.“

Die Europa-Union setzt sich laut Mitteilung für eine weitere Vertiefung der europäischen Integration ein, an deren Ende die Gründung eines föderal verfassten europäischen Bundesstaates stehen soll.