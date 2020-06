09:19 Uhr

Polizei Dillingen meldet: Scheibe eingeschlagen, Tür eingetreten

Die Dillinger Polizei meldet zwei Vorfälle mit Sachbeschädigungen in Buttenwiesen und Dillingen. Wer hat etwas beobachtet?

Ein bisher unbekannter Täter hat am 6. Juni gegen 20.45 Uhr mutwillig einen schwarzen Renault Laguna mit Ulmer Kennzeichen, der auf einem asphaltierten Feldweg zum Gemeindeweiher des Fischereivereins Binswangen oberhalb der Staatsstraße 2033 abgestellt war, beschädigt.

Autobesitzer warm beim Angeln am Weiher Buttenwiesen

Der 70-jährige Autobesitzer befand sich zur Tatzeit beim Angeln und hörte mehrere dumpfe Schläge aus Richtung seines Wagens. Augenscheinlich hatte der unbekannte Vandale mit einem stumpfen Gegenstand auf die Frontscheibe des Renaults eingeschlagen. Die angerichtete Schadenshöhe bezifferte der 70-Jährige auf zirka 700 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Loch in die Seitenscheibe des Autos geschlagen

Im Zeitraum von vergangenem Sonntag bis Dienstag ist es zu einer weiteren Sachbeschädigung gekommen. Ein bisher unbekannter Täter hat offenbar mit einem Glasschneider ein etwa zwanzig Zentimeter großes Loch in die Seitenscheibe der Eingangstüre zu einer leer stehenden Ladenfläche eines Hochhauses in der Großen Allee in Dillingen eingeschnitten. Die angegangene Tür befindet sich im Untergeschoss des Gebäudes. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an. Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

