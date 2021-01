vor 55 Min.

Polizei Dillingen warnt eindringlich vor Online-Betrügern

Erneut mehrere Fälle im Landkreis Dillingen. Die Zahl der Opfer nimmt zu. Was die Polizei dringend rät.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht erneut mehrere Fälle, in denen Menschen aus dem Landkreis Dillingen Opfer von Onlinebetrügern wurden. Bereits am 2. Dezember bestellte ein Laugnaer über ein Kleinanzeigenportal im Internet eine Bohrmaschine im Wert von 140 Euro. Nachdem er das Geld über einen Transferdienst bezahlt hatte, brach der Kontakt zum Verkäufer ab. Da er bei der Transaktion die Freundesoption genutzt hatte, war der Erhalt der Ware nicht überprüft worden und das Geld wurde sofort weitergeleitet.

2600 Euro auf ein litauisches Konto überwiesen

Am 18. Januar wollte ein Binswanger über eine Internetseite, die angeblich mit Wertpapieren handelt, mehreren Aktien erwerben. Hierfür überwies er in mehreren Beträgen insgesamt 2600 Euro auf ein litauisches Konto. Erst später bemerkte er, dass es sich um eine Fake-Seite handelt. Das bereits eingezahlte Geld ließ sich nicht mehr zurückholen.

Am 25. Januar erhielt eine Dillingerin einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Dieser erklärte ihr, dass sowohl ihr Computer als auch ihr Mobiltelefon mit Schadsoftware belastet wären und versprach Abhilfe. Die Dillingerin gewährte daraufhin dem Unbekannten mittels des Programms Teamviewer Zugriff auf ihren PC und die darauf befindlichen persönlichen Daten für das Onlinebanking. Schon während des Vorgangs wurden sofort zwei nicht genehmigte Abbuchungen von ihrem Online-Konto vorgenommen, die aber von der Bank wieder storniert werden konnten, steht es im Bericht. Die Geschädigte musste ihren PC neu installieren lassen.

Keine persönlichen Daten angeben

Die Polizei Dillingen rät bei Anrufen von angeblichen Softwareunternehmen sich nicht auf die Herausgabe von persönlichen Daten einzulassen. Gestatten sie niemals fremden Personen Zugriff auf ihren Computer oder Mobiltelefon. „Sollte es bereits zu einem Zugriff auf ihren PC gekommen sein, schalten Sie den Computer sofort aus und trennen diesen vom Internetzugang. Benachrichtigen Sie ihre Bank und überwachen Sie sämtliche Konten auf nicht genehmigte Abbuchungen“, teilt die Polizei mit. (pol)

