10:00 Uhr

Polizei: Unfallflucht in drei Fällen im Landkreis Dillingen

Unfallflucht ist eine Straftat. Vom ungeduldigen Radfahrer bis zum verlorenen Eisenteil: In diesen Fällen sind die Verursacher trotzdem weitergefahren.

Die Unfallflucht ist im deutschen Strafrecht eine Verkehrsstraftat, doch immer wieder entfernen sich Unfallverursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens. So auch in den vergangenen Tagen. Am Montag gegen 13.15 Uhr kam es im Oberen Schanzweg in Lauingen zu einem Auffahrunfall, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer an der dortigen Steigung auf einen vor ihm langsamer fahrenden Schüler auffuhr.

Unfallflucht: Kind stürzt vom Rad, Unfallverursacher fährt einfach weiter

Dadurch stürzte der 10-Jährige von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um ihn zu kümmern. Am Fahrrad des Schülers entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Der Unfallverursacher wurde als etwa 15 Jahre alt, 175 cm groß und schlank, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und hellblauer Jeans beschrieben.

Polizeibericht Dillingen: Eisenteil sorgt für platte Autoreifen

Am Dienstag gegen 18.50 Uhr überfuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto ein in der Jägerstraße im Dillinger Ortsteil Kicklingen liegendes Eisenteil, das auf der Fahrbahn lag. Dabei handelte es sich um eine Spannplatte für ein Messer an einem Maishäcksler. Durch das Überfahren entstanden an dem Pkw zwei platte Reifen, der Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert.

Außenspiegel laut Polizeibericht beschädigt, Unfallflucht begangen

Ebenfalls in Dillingen, gegen 7.40 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Wilhelm-Bauer-Straße und Kapuzinerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem blauen Lkw und einem entgegenkommenden VW Golf. Dabei wurde der linke Außenspiegel des VWs beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Der Fahrer des blauen Lkws entfernte sich von der Unfallstelle ohne das Personalien ausgetauscht wurden. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet telefonisch unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

