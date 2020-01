vor 17 Min.

Polizei an Silvester pausenlos im Einsatz

Der Start ins neue Jahr war für die Beamten der Dillinger Inspektion alles andere als beschaulich. 29-Jähriger zielt in Dillingen mit Gaspistole auf Menschen. Einer droht mit einem Messer.

Eine beschauliche Silvesternacht ist für Beamte der Dillinger Polizeiinspektion etwas anderes. „Es war viel los“, sagt Sprecherin Katharina von Rönn auf Anfrage. „Die Polizei war viel unterwegs, wir hatten in der Neujahrsnacht 33 Einsätze“, informiert von Rönn. An gewöhnlichen Tagen müssten die Beamten vielleicht zehn bis 15 Mal ausrücken – und dann meist bei kleineren Vorfällen. In der Silvesternacht gab es in Lauingen einen Großbrand, aber auch weitere Delikte, die die Polizei in Atem hielten:

Polizeiarrest: Dass Alkohol und Gas-Pistolen nicht zusammenpassen, musste an Neujahr gegen 1.20 Uhr ein 29-jähriger Dillinger erfahren. Er zielte laut Polizeibericht in der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen mit seiner Pistole auf mehrere Personen und drückte dabei ab. Zudem würgte der 29-Jährige nach Angaben der Polizei eine 16-jährige Blindheimerin. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, bei dem mehrere Personen den Mann schlugen. Bei einer Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Der Dillinger wurde auf die Dienststelle verbracht. Dort beleidigte er die Polizisten und leistete bei seiner Blutentnahme Widerstand. Ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen an der Hand. Die restliche Neujahrsnacht musste der 29-Jährige schließlich in Ausnüchterungsgewahrsam verbringen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizeinspektion Dillingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

Bedrohungen mit der Gaspistole und einem Messer

Mit Messer bedroht: Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Großen Allee in Dillingen kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 19-jährigen Gundelfinger und einem gleichaltrigen Dillinger. Nach gegenseitigen Beleidigungen wurde der Dillinger in den Oberkörper geboxt und fiel zu Boden. Der 19-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Da Beteiligte äußerten, dass zuvor mit einem Messer gedroht wurde, durchsuchten die Beamten das Fahrzeug eines 22-jährigen Gundelfingers, der ebenfalls vor Ort war. Dort fand die Polizei ein Einhandmesser und eine Gaspistole, die einem weiteren 22-jährigen Gundelfinger zugeordnet werden konnte. Gegen den Fahrzeugbesitzer und dessen Begleiter wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, gegen den 19-jährigen Gundelfinger wegen Körperverletzung.

Anzeige nach Böllerwürfen: Nachdem mehrere Jugendliche in der Neujahrsnacht gegen 0.30 Uhr Böller in ein Grundstück in Oberglauheim geworfen hatten, kam es zum Streit zwischen den Hausbewohnern und den Feiernden. Der Grund für den Streit: Die Hausbesitzer gingen laut Polizeibericht davon aus, dass die Jugendlichen gezielt mit den Böllern auf ihre Meerschweinchenkäfige geworfen hatten. Daraufhin kam es zu Beleidigungen. Beide Parteien zeigten sich schließlich gegenseitig wegen Beleidigung und Sachbeschädigung an.

Ein Mann wollte seinen Urintest fälschen

Urintest verfälscht: Bereits kurz vor 22 Uhr hat die Polizei in Haunsheim einen 21-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der junge Mann Drogen konsumiert hatte. Einen Urintest versuchte der 21-Jährige jedoch zu verfälschen, indem er in den Becher spuckte und diesen als Urin ausgeben wollte. Der Autofahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus in Dillingen unterziehen.

Spritztour endet an Leitplanke: Ein 19-jähriger Lauinger kam am Silvestermorgen um 6.35 Uhr mit einem Auto am Kreisverkehr an der Kreisstraße DLG 42 zwischen Lauingen und Dillingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der amtsbekannte Lauinger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er hatte mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour unternommen. Am Wagen und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Betrunken gegen Brückengeländer: Am Neujahrstag gegen 3.20 Uhr prallte ein bulgarischer Autofahrer mit seinem Wagen in Unterbissingen gegen ein Brückengeländer und erlitt dabei leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro. Ein Alkoholtest vor Ort ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Mann musste sich anschließend Blut nehmen lassen. Zudem stellte die Polizei fest, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Zusätzlich erwartet ihn nun eine weitere Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. (bv, pol)

