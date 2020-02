vor 54 Min.

Polizei erwischt Frau mit mehr als drei Promille am Steuer

In Dillingen hat die Polizei eine betrunkene Frau mit mehr als drei Promille am Steuer erwischt.

Die Polizei zieht in Dillingen eine völlig betrunkene Frau aus dem Verkehr. Sie weist einen Alkoholwert von mehr als drei Promille auf.

In Dillingen war eine 29-jährige Frau völlig betrunken am Steuer unterwegs. Nach Angaben der Polizei fiel einem Passanten am Freitag gegen 10.30 Uhr die Autofahrerin auf, die augenscheinlich nicht verkehrstüchtig war. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wies die 29-Jährige einen Alkoholwert von mehr als drei Promille auf.

Dillingen: Polizei erwischt Frau mit mehr als drei Promille am Steuer

Es wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die junge Frau erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (pol)

