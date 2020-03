08:32 Uhr

Polizei erwischt jungen Mann mit Rauschgift

Ein junger Mann in Gundelfingen hatte geringe Mengen Rauschgift bei sich.

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei Dillingen in Gundelfingen einen Drogenfund gemacht.

Beamte der Polizei Dillingen haben am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Günzburger Straße in Gundelfingen einen 18-jährigen Passanten aufgehalten und kontrolliert. Dieser stand dem Anschein nach unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihm konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Was den 18-Jährigen nun erwartet

Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 18-Jährige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. (pol)

