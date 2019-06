vor 40 Min.

Polizei findet Cannabis, Bargeld und eine Waffe

Die Dillinger Polizei schnappt in Dillingen und Höchstädt mehrere Täter. Was die Männer nun erwartet.

Die Dillinger Polizei wollte am Sonntag gegen Mitternacht in der Deisenhofer Straße in Höchstädt einen Radfahrer kontrollieren. Dieser trat jedoch die Flucht an und warf dabei etwas von sich weg.

In der Wohnung auch noch Drogen

Kurz darauf konnte der 37-Jährige angehalten werden, so steht es im Polizeibericht von Pfingsten. In seinem Rucksack fanden die Beamten eine geringe Menge an Marihuana. In seiner Wohnung entdeckten sie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bei einer Personenkontrolle auf dem Gelände einer Tankstelle an der Großen Allee in Dillingen wurden die Beamten am Sonntagmorgen um 2.30 Uhr ebenfalls fündig: Ein 18-Jähriger, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, hatte eine geringe Menge an Cannabis sowie Bargeld im vierstelligen Bereich dabei. In seinem Rucksack fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe, sowie Betäubungsmittelutensilien.

Der Mann wollte mit dem Taxi flüchten

Ein weiterer Begleiter, ein 18-Jähriger aus dem Bereich Wertingen, wollte sich während der Kontrolle mit einem Taxi absetzen, konnte jedoch noch rechtzeitig aufgehalten werden, teilt die Polizei in ihrem Bericht weiter mit.

Zuvor hatte noch versucht, sein kürzlich erworbenes Betäubungsmittel in einem Mülleimer auf dem Tankstellengelände zu entsorgen – erfolglos. Der wohnsitzlose 18-jährige Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (pol)

