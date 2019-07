00:32 Uhr

Polizei findet Drogen bei Kontrolle

Beamten erwischen junge Männer in Lauingen

Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Lauingen ist den Polizeibeamten am vergangenen Montagabend gegen 20.30 Uhr aufgefallen, dass die zwei Insassen auffällig nervös wurden. Der 24-jährige Fahrer erklärte daraufhin, dass er kurz zuvor Marihuana erworben und einen Tag zuvor einen Joint geraucht habe. Er übergab daraufhin eine geringe Menge an Marihuana an die Beamten, teilt die Polizei mit.

Sein 27-jähriger Beifahrer wollte bereits kurz nach der Anhaltung den Pkw verlassen, konnte aber von dem Beamten festgehalten werden. Auch er händigte schließlich eine Tüte mit Cannabisdolden aus. Da außerdem eine größere Menge Bargeld aufgefunden wurde, erließ die Staatsanwaltschaft Augsburg die Anordnung auf Wohnungsdurchsuchung. Auch dort wurde Bargeld und Zubehör für den Konsum und Verkauf von Drogen aufgefunden.

Gegen den 24- und 27-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da der 24 Jährige außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw gefahren war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Fahrzeug stehen lassen. (pol)

