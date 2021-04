Polizei löst Corona-Party in Zusamaltheim auf

Am Fischweiher im Zusamaltheimer Ried fand am Dienstagabend eine Party statt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Jugendlichen.

Zeugen hatten der Polizei am Dienstag um 17.30 Uhr von der Party am Fischweiher Zusamaltheim im Ried berichtet. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Jugendlichen und ließen ihre persönlichen Gegenstände zurück. Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren blieben vor Ort. Vier weitere Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren konnten ebenfalls ermittelt werden.

Die Handys können in Wertingen abgeholt werden

Außerdem wurden vier weitere Mobiltelefone und eine Musikbox aufgefunden, die keinem der vor Ort gebliebenen Jugendlichen zugeordnet werden konnten. Diese wurden zur Polizeistation Wertingen gebracht, wo sie von den die Berechtigten abgeholt werden können. Gegen alle Jugendlichen wird wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Zuletzt war am Samstag am Weisinger See eine Corona-Party aufgelöst worden. (pol)

