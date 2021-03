vor 18 Min.

Polizei meldet Unfälle mit hohen Sachschäden im Landkreis Dillingen

Die Polizeiinspektion Dillingen berichtet am Mittwoch von mehreren Einsätzen bei Unfällen im Landkreis Dillingen. Die Autofahrer hatten dabei noch Glück.

In Lauingen und Gundelfingen kam es am Dienstag zu mehreren Unfällen. In Gundelfingen wollte ein Ford-Fahrer auf der B16 Höhe Emmausheim einen vorausfahrenden Laster überholen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Laster und versuchte, diesem auszuweichen. Er landete in der Leitplanke der Gegenfahrbahn. Beide Lastwagenfahrer setzten ihre Fahrt trotz Unfall fort. Am Auto des 33-Jährigen Ford-Fahrers entstand ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang von der Polizei noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise, um die beiden beteiligten LKW zu identifizieren. Verletzt wurde niemand.

Ausparken und Vorfahrt genommen: In Lauingen kam es zu zwei weiteren Unfällen

Auch in Lauingen krachte es, dort sogar zwei Mal. Vor einem Supermarkt in der Dillinger Straße prallte der Fahrer eines VW beim Ausparken gegen den Mazda, der gerade versuchte, aus der gegenüberliegenden Parklücke ausparkte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. Am gleichen Tag gegen Mittag übersah eine 27-jährige Autofahrerin eine Mazda-Fahrerin, als sie die Wittislinger Straße von der Max-Eyth-Straße kommend überqueren wollte. Dabei entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. (pm)

