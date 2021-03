vor 23 Min.

Polizei meldet mehrere Fälle von Unfallflucht im Kreis Dillingen

Wegen einer Unfallflucht in der Mindelheimer Straße in Krumbach sucht die Polizei Zeugen.

Die Dillinger Polizei meldet mehrere Fälle von Unfallflucht. Doch mehrere Unfallverursacher wurden direkt ermittelt. Woran das liegt.

In der Dillinger Bahnhofstraße ist am Mittwoch um 8.15 Uhr ein grauer Passat angefahren worden. Ein Augenzeuge beobachtete nach Angaben der Polizei, wie eine Autofahrerin mit ihrem Golf beim Rückwärtsfahren gegen den Passat stieß - und weiterfuhr. Der Zeuge meldete Unfall und Kennzeichen der Polizei. Die ermittelte die Fahrerin. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Vollbremsung in Dillingen: 500 Euro Schaden

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zuvor gegen 7.40 Uhr an der Kreuzung an der Großen Allee in Dillingen. Dort hatte sich die Fahrerin eines Kia auf der rechten Spur eingeordnet, um abzubiegen. Kurz darauf wurde sie von einem Fahrer eines schwarzen Suzuki geschnitten, der sich ebenfalls auf die rechte Spur einordnete.

Die Geschädigte musste eine Vollbremsung einlegen und prallte gegen den rechten Randstein. Dabei wurden beiden Felgen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Trotz Hupens fuhr der Unfallverursacher davon. Die Geschädigte konnte sich jedoch noch rechtzeitig das Kennzeichen notieren.

Lastwagen reißt Telefonleitung bei Gundelfingen ab

Bei Gundelfingen riss am gleichen Tag eine Telefonleitung. Um 12.15 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzugs von der Kreisstraße DLG 17 in Richtung Peterswörth ab. Dabei blieb er mit dem Windschild des Führerhauses an einer Telefonleitung hängen und riss diese ab. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß und notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs.

Die Polizei vermutet, dass der Lastwagenfahrer den Unfall gar nicht mitbekommen hat. Er fuhr davon. Der Kreisbauhof hat die Telefonleitung notdürftig befestigt.

Wer hat in Lauingen einen Jetta beschädigt?

Ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstand bei einer weiteren Unfallflucht in Lauingen. Auf einem Parkplatz im Unteranger stand von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 21.30 Uhr, ein schwarzer VW Jetta vor einem vor einem Mehrfamilienhaus auf Höhe der zehner Hausnummern. Er wurde im Bereich des vorderen rechten Kotflügels angefahren und beschädigt. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

