Polizei meldet mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

Es gab Kollisionen mit Reh, Leitpfosten und anderem Auto. In einem Fall kam es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Unfälle, die sich am Dienstag ereignet haben. Zu einem Vorfall kam es gegen 9.30 Uhr in Höchstädt als ein 78-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr zwischen der Staatsstraße 1171 und der Ausfahrt B16, Ortsteil Steinheim, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten und einer Straßenlaterne kollisierte. Am Fahrzeug entstand dadurch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Eine Laterne steht auch im Weg

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 4.30 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Staatsstraße 2027 von Buttenwiesen in Richtung Lauterbach. Auf Höhe der Riedblickhalle sprangen plötzlich mehrere Rehe auf die Fahrbahn, wobei der Pkw mit einem der Tiere zusammenstieß. Das Reh verendete nach dem Aufprall, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 4000 Euro, teilt die Polizei mit.

In Syrgenstein ein anderes Auto übersehen

Zeitgleich übersah ein Syrgensteiner an der Einmündung der Straße Bächle auf die Oberbechinger Straße einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden BMW und prallte auf das Heck des Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (pol)

