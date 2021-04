Polizei stoppt Party in der „Bude Wittslingen“

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Wittislingen eine illegale Party beendet. Welche Folgen das für die Partygäste hat.

Gegen 2.20 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Polizeiinspektion Dillingen eine Mitteilung über vier Jugendliche, die sich widerrechtlich in einem privaten Garten in der Ziertheimer Straße aufhalten sollen.

Die Dillinger Polizei griff sechs Personen auf

Bis zum Eintreffen der Streife waren diese zwar bereits verschwunden, jedoch konnten im Rahmen der durchgeführten Fahndung kurz vor drei Uhr sechs alkoholisierte Personen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren aus sechs verschiedenen Hausständen an einem Wittislinger Jugendtreff festgestellt werden. Alle sechs erwarten nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. (pol)

