19.09.2019

Polizei stoppt zwei Autofahrer

Beide haben ein Führerscheinproblem

Die Dillinger Polizei hat am Dienstag um 21.30 Uhr auf einem Feldweg bei Kicklingen einen Autofahrer kontrolliert. Der 54-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Seine 49-jährige Begleiterin, der das Auto gehörte, wusste von diesem Umstand, ließ ihn jedoch trotzdem fahren. Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, gegen die Frau wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Führerschein.

In Lauingen wurde am gleichen Tag um 12.30 Uhr ein Kleintransporter in der Werner-von-Siemens-Straße gestoppt. Der 33-Jährige, der am Steuer saß, hätte weder fahren, noch einen Führerschein haben dürfen: Gegen den Mann lag ein rechtskräftiges Fahrverbot vor. Er hatte jedoch nach Angaben der Polizei nie seinen Führerschein abgegeben. Da er zudem die damit verbundene Geldstrafe nicht gezahlt hatte, wurde er vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass er neben der ausstehenden Strafe von 140 Euro nun eine weitere in Höhe von 700 Euro zahlen muss, da er trotz Fahrverbots mit dem Kleintransporter unterwegs war. (pol)

