14:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen für mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

In Dillingen und Wertingen hat es insgesamt viermal gekracht. Wer hat etwas beobachtet?

Gleich vier Fälle von Unfallflucht meldet die Dillinger Polizei in ihrem Bericht. Am Donnerstag gegen 8 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine Autofahrerin s beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz vor einem Supermarkts in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen gegen einen geparkten Pkw fuhr. Trotz des Zusammenstoßes setzte sie ihre Fahrt fort. Ein privat anwesender Polizeibeamte fuhr daraufhin der Unfallverursacherin nach und konnte diese letztendlich anhalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1100 Euro.

Unfall in Dillingen: 1500 Euro Sachschaden

Gegen 9 Uhr wollte der Fahrer eines Omnibusses von der Bushaltestelle in der Hauptstraße auf die Fahrbahn einfahren und touchierte dabei einen vorbeifahrenden Autofahrer. Dabei entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Zwischen 7.45 und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz für Mitarbeiter des Krankenhaus Dillingen in der Ziegelstraße ein weißer 1er-BMW im Bereich der Beifahrertüre angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Kontaktdaten wurden nicht hinterlassen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen 18.45 und 14.00 Uhr in der Pfauenstraße in Dillingen. Dort wurde ein roter Renault Clio am rechten Kotflügel angefahren, auch die Stoßstange wurde beschädigt. Der Sachschaden wird laut Polizei mit rund 2500 Euro beziffert. Zeugenhinweise an die PI Dillingen unter Telefon 09071/560. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen