Polizei suchte mit Hubschrauber nach vermisster Person

Über Dillingern kreiste am Freitagabend ein Hubschrauber. Hintergrund war eine Personensuche.

Über Dillingen kreiste am Freitagabend ein Hubschrauber. Hintergrund war ein Polizeieinsatz, der ein gutes Ende nahm.

Am Freitagabend war über Dillingen ein Hubschrauber zu sehen. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten am Freitag eine vermisste Person - dafür wurde auch der Helikopter eingesetzt, der über die Große Kreisstadt flog. Die Suche dauerte laut Polizei etwa von 20 Uhr bis Mitternacht. Am Ende hatte der Einsatz ein gutes Ende, denn die gesuchte Person wurde gefunden. (AZ)

