12:44 Uhr

Polizei verhindert Rechtsrockkonzert in Wertingen

Die Polizei hat das geplante Rechtsrockkonzert in Wertingen verhindert. Auch am Ausweichort im Unterallgäu kam es zu keinem Konzert.

Einsatzkräfte der Polizei lassen das geplante Rechtsrockkonzert im Wertinger Ortsteil Hettlingen platzen. Die Veranstalter wollen daraufhin ins Unterallgäu ausweichen.

Die Polizei hat das geplante Rechtsrockkonzert in Wertingen verhindert. Wie berichtet, hatte die Verwaltungsgemeinschaft Wertingen am vergangenen Mittwoch eine Allgemeinverfügung erlassen, in der für das vergangene Wochenende alle nichtangezeigten Musikveranstaltungen unter dem Motto „Fünf Jahre RAC – Fünf Jahre Schanddiktat“ sowie etwaige Ersatzveranstaltungen verboten wurden. Grund hierfür waren polizeiliche Erkenntnisse, wonach an diesem Wochenende ein Rechtsrockkonzert im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft organisiert werden sollte.

Rechtsrockkonzert in Wertingen wird abgesagt

Zur Überwachung des Konzertverbots waren nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Schwaben Süd/West sowie der Bereitschaftspolizei im Bereich Wertingen eingesetzt. In den Vormittagsstunden verdichteten sich Hinweise darauf, dass auf einem Privatgelände im Ortsteil Hettlingen Vorbereitungen für ein mögliches Konzert getroffen wurden.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen wiesen die Veranstalter vor Ort eindringlich auf das bestehende Verbot sowie die polizeiliche Durchsetzung hin, worauf die Arbeiten eingestellt und das Konzert abgesagt wurde. An mehreren Vorkontrollstellen in den Landkreisen Augsburg und Dillingen wurden im Laufe des Tages etwa 50 Personen, die laut eigenen Angaben zum Rechtsrockkonzert anreisen wollten, einer Kontrolle unterzogen. Alle kontrollierten Personen stammten laut Polizei aus Bayern sowie dem angrenzenden Baden-Württemberg. Strafrechtliche Verstöße wurden im Rahmen der Kontrollen nicht festgestellt.

Veranstalter wollen in den Landkreis Unterallgäu ausweichen

Nach Absage der Veranstaltung in Wertingen erhärteten kriminalpolizeiliche Ermittlungen den Verdacht, dass das Rechtsrockkonzert kurzfristig in die Gemeinde Benningen (Landkreis Unterallgäu) verlegt werden sollte. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West übernahm für die Ausweichveranstaltung die weitere Einsatzleitung und konnte auch in diesem Fall die tatsächliche Durchführung eines Konzerts mit starken Einsatzkräften verhindern. Das präsidiumsübergreifende Zusammenwirken beider schwäbischer Polizeiverbände ermöglichte es, die konspirativ geplanten Konzerte konsequent zu verhindern, heißt es von der Polizei. (pol)

Lesen Sie hier Hintergründe zum geplanten Konzert:

Ist ein Rechtsrock-Konzert in Wertingen geplant?

Weitere Polizeimeldungen: