vor 39 Min.

Polizei warnt vor Betrüger-Duo im Landkreis Dillingen

Ein Paar zockt Verkäuferin ab. Es war auch ein Kind dabei. Wer hat etwas beobachtet?

Bereits Mitte Februar dieses Jahres ist es zu einem Trickdiebstahl in einem Geschäft in der Hausener Straße in Dillingen gekommen. Ein bisher unbekanntes Täterpaar kaufte Ware in geringem Wert. Der Mann des Duos bat die Kassiererin, einen 50-Euro Schein zu wechseln.

Die Frau war arglos und übergab ihm die Geldscheine

Er zeigte dann der Verkäuferin die Seriennummer des Scheines und wollte die im Kassenbestand vorhandenen Geldscheine mit dieser vergleichen. Die arglose Frau übergab dem Mann die Banknoten zur Durchsicht, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Täterbeschreibung von Mann, Frau und Kind

Durch geschickte Ablenkungsmanöver gelang es dem Mann dann, einige der Scheine unentdeckt einzustecken. Der Schwindel fiel erst bei der späteren Abrechnung des Kassenbestands auf. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 45-jährigen, 180 Zentimenter großen Mann, der in Begleitung einer circa 35-jährigen, 165 Zentimeter großen Frau und einem Kind unterwegs war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

