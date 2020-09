vor 54 Min.

Polizeibericht: Einbrecher in Höchstädt erwischt

Ein Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus in Höchstädt einzubrechen. Doch er wird rechtzeitig gestört.

Einbrecher haben in Höchstädt versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag in der Vogteistraße. Dabei wurde an der Terrassentür gehebelt, sowie an einem Fenster.

Wer hat den Einbrecher in Höchstädt gesehen?

Vermutlich wurde der Täter dann gestört, als eine Nachbarin nach Hause kam, sie konnte noch sehen wie eine männliche Person über die Terrasse davon huschte. Der Mann trug eine olivgrüne Jacke, war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Am Haus entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

