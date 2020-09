vor 52 Min.

Polizeibericht: Zweimal Außenspiegel in Dillingen angefahren

In zwei Fällen wurde in Dillingen ein Außenspiegel angefahren und Fahrerflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr auf der Staatsstraße 2030 bei Kicklingen, als dem Fahrer eines Opel Corsas ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und dabei den linken Außenspiegel touchierte.

Polizeibericht Dillingen: Außenspiegel beschädigt, Verursacher fährt weiter

Dabei wurde sowohl das Gehäuse als auch das Spiegelglas beschädigt. Der Unfallgegner befand sich in einer Kolonne aus mehreren Fahrzeugen und setzte seine Fahrt weiter fort, ohne die Personalien auszutauschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Weitere Fahrerflucht in Dillingen nach touchiertem Außenspiegel

Ein ähnlicher Fall geschah in der Nacht vom Sonntag, 20 Uhr, auf Montag, 15.30 Uhr. In der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen auf Höhe der zehner Hausnummern wurde der linke Außenspiegel eines dort geparkten schwarzen Saabs angefahren.

Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung der Klemens-Mengele-Straße. Am Saab entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (pol)

HINWEISE Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

