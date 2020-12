09:25 Uhr

Polizeieinsatz bei Wittislingen: Drogen, illegale Messer und ein Haftbefehl

Ein 26-jähriger Mann entwischt. Auch seine Beifahrerin bekommt nun Probleme.

Die Polizei Dillingen hat am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr den Fahrer eines VWs an der Zöschlingsweiler Straße in Wittislingen zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten wurden misstrauisch, nachdem der 26-jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte, steht es im Bericht der Dillinger Polizei. Auch zögerte er bei den Angaben zu seiner Person. Schnell stellte sich heraus, dass er versuchte, mittels falscher Angaben, sich vor Repressalien zu schützen, da er weder einen Führerschein besaß und außerdem unter Drogeneinfluss stand.

Ein offener Haftbefehl

Nachdem der 26-Jährige auf die Dienststelle gebracht werden sollte, rannte er plötzlich davon und konnte von den Beamten nicht mehr eingeholt werden, steht es im Polizeibericht. Als Grund hierfür dürfte ein offener Haftbefehl gewesen sein, teilt die Polizei in ihrem Bericht von Donnerstag mit. Nachdem sich der Verdacht erhärtete, dass auch die Beifahrerin unter Drogeneinfluss stand und diese ebenfalls kurz zuvor mit dem Pkw gefahren war, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zwei verbotene Butterflymesser

Außerdem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnungen des Geflüchteten und der 21-jährigen Beifahrerin durchsucht. Laut Polizeibericht fanden die Beamten der Dillinger Inspektion Betäubungsmittelutensilien und geringe Mengen an Rauschgift, sowie zwei verbotene Butterflymesser. (pol)

