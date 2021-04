Polizist wird bei Kontrolle von Drogenkonsumenten angegriffen

21- und 19-Jähriger wollen sich nicht kontrollieren lassen, werden handgreiflich und flüchten. Drei Einsätze haben die Beamten am Samstag – alle in Lauingen.

Ein sonniges Wochenende im Landkreis Dillingen bescherte den Beamten der Polizeiinspektion Dillingen einen relativ ruhigen Dienst. Ganz ohne Einsatz lief es aber doch nicht ab. So verzeichnet der Polizeibericht drei Vorfälle – allesamt am Samstag zwischen 18 und kurz nach 21 Uhr in Lauingen. Am spektakulärsten war dabei der Angriff auf einen Polizeibeamten, der zwei Verdächtige auf Drogenkonsum kontrollieren wollte.

Der Polizist befand sich am Samstagabend gegen 19.35 Uhr nach seinem Dienst auf dem Heimweg, als ihm auf dem Donauradweg, Höhe Lauinger Kläranlage, zwei Personen (21 und 19 Jahre) auffielen, die auf einer Holzbank öffentlich Betäubungsmittel konsumierten. Auf Ansprache reagierte das Duo äußerst unkooperativ und verweigerte die Personalienangabe. Als durch den Beamten eine uniformierte Streife hinzugezogen werden sollte, versuchten die Männer zu flüchten. Der Polizist wollte dies verhindern, wurde durch den 21-Jährigen tätlich angegriffen und hierbei leicht verletzt. Anschließend ergriffen beide Täter die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sie jedoch identifiziert werden. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden noch verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und Kräutermischungen aufgefunden.

Alle Einsätze spielen sich in Lauingen ab

Etwas später am Samstagabend, um 21.05 Uhr, bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Dillingen in der Geiselinastraße einen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Straße lag. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine deutliche Alkoholisierung des Radlers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der 31-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

Bereits gegen 18 Uhr befuhr am Samstag eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Dillinger Straße in Lauingen. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges bremste sie ab, um Fußgänger passieren zu lassen. Ein nachfolgender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer erkannte dies zu spät und wich dem abbremsenden Fahrzeug aus. Im Anschluss fuhr er auf eine Verkehrsinsel und kam zum Sturz. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Dillingen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (pol/dz)

