18.05.2019

Polka-Perlen im Bürgerzentrum

Die Blaskapelle Strawanzer spielt am Sonntag, 26. Mai, Polkas im IBL in Lutzingen. Der Erlös geht an unser Leserhilfswerk Kartei der Not.

Ein fulminantes Jubiläumskonzert hat die Blaskapelle „Strawanzer“ anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens voriges Jahr im Interkommunalen Bürgerzentrum (IBL) in Lutzingen gegeben. Die Blasmusiker um den Vorsitzenden Karl-Heinz Heinle (Unterthürheim) und den Dirigenten Peter Winkler (Zusamaltheim) erfreuten im Sommer nicht nur die knapp 300 Hörer im Biergarten mit Polka-Perlen, sondern unterstützten mit ihrem fulminanten Auftritt auch die Kartei der Not.

Durch die Spenden der Besucher kam am Ende eine Spende in Höhe von 1135 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen (wir berichteten). Nach dem Erfolg haben sich die Musiker zu einem weiteren Benefizkonzert für die Kartei entschlossen: Die Strawanzer treten am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr erneut im IBL zugunsten unseres Leserhilfswerks auf. „Der Eintritt ist wieder frei, Spenden werden erneut für die Kartei der Not gesammelt“, kündigt Heinle an.

Auch bei der Stilrichtung werde sich nichts ändern. Die Strawanzer werden in Lutzingen erneut böhmisch-mährische Blasmusik zelebrieren, sagt der Schlagzeuger aus Unterthürheim. Zu hören sein werden Polkas – von den Gablonzer Perlen von Ernst Mosch bis zum Böhmischen Traum.

Die Blaskapelle Strawanzer wurde 2008 gegründet und setzt sich aus Amateurmusikern aus den Kreisen Dillingen, Augsburg und Heidenheim zusammen. Die Geschichte der Band begann mit dem Geburtstagsständchen für den heutigen Vorsitzenden Heinle. Aus Spaß und Liebe zur böhmisch-mährischen Blasmusik entstand eine auf mittlerweile etwa 20 Musiker gewachsene Blaskapelle. (bv)

