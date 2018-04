10.04.2018

Popp fordert Pflegeplan

Nicht nur Personal fehlt

Bezirksrat Dr. Johann Popp (CSU) ist überzeugt, dass das Thema Pflegenotstand in der politischen Diskussion künftig einen Schwerpunkt und eine besondere Herausforderung darstellen wird. „Bereits heute könnten teilweise nicht mehr alle Plätze in Seniorenheimen belegt werden, weil schlicht und ergreifend das notwendige Personal nicht zur Verfügung steht“, klagt er. Angehörige hätten oftmals Probleme, Senioren unterzubringen, wenn es eilt. Besonders bei der Kurzzeitpflege sei es nicht einfach, gerade in Ferienzeiten. Die CSU-Kreistagsfraktion habe am Beginn dieses Jahres die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle im Landkreis Dillingen vorgeschlagen, in der Bürger auf kurzem Wege erfahren können, wo aktuell Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung stehen.

Der Vorschlag sei von der Verwaltung bislang nicht umgesetzt, wäre aber ein erster und wichtiger Schritt, der den Menschen den Zugang zu verfügbaren Plätzen erleichtert. Allerdings, so Popp, wären damit die Probleme, besonders die des qualifizierten Personals, nicht umfassend gelöst. Um die Situation langfristig zu verbessern, schlägt er einen „Pflegeplan 2030“ vor, der sich mit so wichtigen Themen wie Ausbildung, Tages- und Kurzzeitpflege befassen soll. Dabei könne man wohl auf die Unterstützung der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) rechnen, die angekündigt habe, die Rolle der Kommunen in der Pflege zu stärken. Diese spielen nach ihrer Bewertung eine wichtige Rolle in der Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie in der Organisation der örtlichen Hilfsangebote. Darüber hinaus ist für Popp unverzichtbar, auf ein besseres Image des Pflegeberufs hinzuwirken und die dortigen Arbeitsbedingungen zu verbessern. (pm)